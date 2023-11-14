МИД: США участвуют в хищении и контрабанде нефти и зерна из Сирии

МИД обвинил США в хищении и контрабанде нефти и зерна из Сирии

США в Сирии участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, заявили в МИД России.

«Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что США и ЕС продолжают «душить» экономику Сирии «незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в страну в качестве товаров «двойного назначения» стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту».

10 ноября Сирия снова продлила разрешение на использование двух КПП на границе с Турцией для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы. Несмотря на это, даже через открытые погранпереходы доставка помощи осуществляется в ограниченном режиме, говорится в сообщении МИДа.

Министерство отметило «полное отсутствие как внутреннего доступа из Дамаска во все части Сирии через линии соприкосновения, так и перспектив его налаживания». «Причина — противодействие, в Идлибе, боевиков признанной террористической СБ ООН группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России — РБК) и других незаконных вооруженных формирований, действующих в северных районах Сирии».

На военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились нападения после начала войны Израиля и ХАМАС. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».



В ноябре в Министерстве обороны США заявили, что допускают возможность боевых действий против связанных с Ираном группировок в Сирии. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Даны Строул, в период с 17 октября базы и другие объекты США в Сирии и Ираке были атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками 41 раз. Строул также отметила, что американские военные отвечали на атаки точечными ударами.