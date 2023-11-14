ЦАХАЛ заявила об ударах по командным центрам «Хезболлы»

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктре «Хезболлы» в Ливане, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Нанесенные удары по военным объектам включают ряд оперативных командных центров, в которых действовали террористы «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Удар по «Хезболле» нанесли в ответ на «пуски ракет из Ливана в направлении поста ЦАХАЛ в районе кибуца Малкия на севере Израиля». «Один запуск был перехвачен системой противовоздушной обороны, а остальные упали на открытой местности», — уточнили в ЦАХАЛ.

Al-Jazeera сообщила, что как минимум два человека погибли в результате ударов Израиля по городу Айната на юге Ливана.

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ в ответ наносила удары по военным объектам ливанской группировки.



3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с первым после нападения ХАМАС на Израиль обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Галант назвал возможное вступление группировки в войну «смертельной ошибкой», которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов. Ливанские власти подчеркивали, что страна не хочет войны.