Словакия предложила Украине помощь при разминировании

В качестве гуманитарной помощи Словакия профинансирует для Украины производство двух машин разминирования Bozen IV, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам. Его слова приводит Tasr.

Он отметил, что у словацкой армии есть «богатый опыт» в разминировании, и она «знает, как его передать». Бланар сообщил, что машины должны поступить на вооружение в начале 2024 года.

Министр подчеркнул, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, но готова оказать гуманитарную, чтобы «помочь украинцам зимой». «Прежде всего, мы хотим, чтобы как можно скорее были начаты некоторые инициативы, связанные с прекращением огня и мирным поиском этого конфликта», — отметил он.

Несмотря на это, Словакия не будет мешать оказывать помощь Украине компаниям, которые ведут бизнес в стране. «Все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на вооружение, являются делом отдельных компаний, которые ведут бизнес или работают в Словакии, и правительство не будет создавать любые препятствия», — сказал он.

8 ноября правительство Словакии заблокировало выделение очередного, 14-го пакета военной помощи Украине на сумму €40,3 млн. Предложение по этому пакету подготовило предыдущее руководство Минобороны страны. В него должны были войти патроны, боеприпасы, 140 ракет для системы противовоздушной обороны «Куб», восемь минометов и 1200 мин.

Соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов, прошедших 30 сентября. Победу на них одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберта Фицо, который в третий раз возглавил правительство Словакии. Политик выступает против поставок военной помощи Киеву, «поскольку это ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения».

Фицо после избрания подтвердил, что военной помощи Киеву от Братиславы больше не будет, и заявил, что Евросоюз «должен превратиться из поставщика оружия в миротворца». В Кремле посчитали, что решение Фицо не окажет существенного влияния на все поставки западных государств, поскольку на Словакию приходится «не такая большая доля».



С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года Словакия передала Украине помощь на сумму €671 млн; Киев получил от Братиславы систему ПВО С-300 и истребители МиГ-29.