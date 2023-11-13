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Совет директоров TCS Group возглавил экс-глава Mastercard в России

Совет директоров TCS Group возглавил экс-глава Mastercard в России Малиновский
TCS Group (Тинькофф Банк) TCS Купить
Алексей Малиновский
Алексей Малиновский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Совет директоров кипрского TCS Group Holding (головной компании Тинькофф Банка) возглавил Алексей Малиновский. Об этом говорится в материалах группы в центре раскрытия корпоративной информации.

«Совет директоров назначил Алексея Малиновского, который в настоящее время является независимым неисполнительным директором, в качестве председателя совета директоров с момента закрытия рабочего дня сегодня», — говорится в сообщении.

Алексей Малиновский — экс-глава Mastercard в России. Он работал независимым директором в совете TCS Group с июля 2023 года.

Ранее TCS Group возглавлял Константинос Экономидес. Он покинул должность по собственному желанию 7 ноября. Экономидес проработал в TCS Group 15 лет.

TCS Group — головная компания финансовой экосистемы, куда входят «Тинькофф банк», мобильный оператор, «Тинькофф страхование», брокер «Тинькофф Инвестиции», управляющая компания «Тинькофф Капитал».

В феврале Евросоюз ввел санкции против Тинькофф Банка. В начале марта представитель правления организации Станислав Близнюк заявил «Ведомостям», что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации с кипрской юрисдикции в другую. Он не уточнил, какую юрисдикцию для переезда рассматривает группа, но отметил, что компания «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».

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В мае санкции против «Тинькофф» ввела Великобритания, в июле — США и Канада. В банке заявили, что «готовились к такому повороту событий» и пообещали сделать все возможное, чтобы клиенты не заметили влияния ограничений.

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