В Минобороны назвали своей заслугой сворачивание части биопрограмм США

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США вынужденно свернули часть биологических программ в ряде зарубежных стран после заявлений Минобороны России о многочисленных нарушениях. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, США разметили на территории Украины свыше 40 биологических лабораторий. «Часть работ они свернули, мы считаем, что это наше достижение», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

В России последние несколько лет обвиняют США в создании на территории постсоветских стран биолабораторий для военных исследований. В частности, в середине марта 2022 года в Минобороны России заявили, что в распоряжении ведомства оказались документы о «реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины», в том числе по изучению вируса птичьего гриппа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В Белом доме назвали обвинения в разработке биологического оружия необоснованными.