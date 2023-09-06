В Минобороны обвинили Обаму в продвижении биологических программ Госдепа

Барак Обама (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Экс-президент США Барак Обама продвигал биологические программы Госдепартамента, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В распоряжении ведомства, по его словам, имеются «документальные подтверждения участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года».

«Документы демонстрируют активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований», — сообщил Кириллов.

Особое место в документе уделяется Украине, а также странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. «Упоминается роль президента [Барака] Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — отметил он.

После начала военной операции власти России неоднократно заявляли, что на территории Украины проводятся работы по созданию биологического оружия. В частности, в середине марта 2022 года в Минобороны заявили, что в распоряжении ведомства оказались документы о «реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины», в том числе по изучению вируса птичьего гриппа.



На Украине неоднократно отвергали обвинения в разработке биологического оружия. По словам президента Владимира Зеленского, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В Белом доме назвали обвинения в адрес США необоснованными.