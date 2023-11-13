Рижский совет по памятникам не поддержал снос монумента Барклаю де Толли

Памятник Михаилу Барклаю де Толли в Риге (Фото: Wikimedia Commons )

Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, сообщает Delfi.

Монумент расположен на территории парка Экспланада в центре Риги. Совет по памятникам не видит законных оснований для демонтажа, поскольку монумент не относится к периоду «советской оккупации» Латвии, пишет издание. Кроме того, Рижская дума связана договором дарения и обслуживания с латвийским предпринимателем и меценатом Евгением Гомбергом, который профинансировал установку памятника.

Памятник Михаилу Барклаю де Толли установили в Риге в 1913 году по случаю столетия окончания Отечественной войны. В период эвакуации монументов и культурных ценностей в годы Первой мировой войны скульптура полководца была утеряна.

В 2002 году в Риге установили копию фигуры Барклая де Толли, которую на деньги Гомберга создал петербургский скульптор Алексей Мурзин. Реплику установили на сохранившийся пьедестал оригинального памятника.

После начала российской военной операции на Украине в странах Прибалтики начали сносить памятники, которые связаны с Россией, Российской империей и СССР, и переименовывать улицы, названные в честь россиян. Так, например, в апреле 2023 года Рижская дума решила демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, установленный в парке Кронвалда в центре Риги, и переместить его в другое место. В посольстве России в Латвии назвали это «трусливой выходкой местных русофобов».

В начале ноября в Риге убрали памятник советскому ученому в области математики и механики, академику Мстиславу Келдышу. После демонтажа монумент перевезли на склад Рижского агентства памятников.