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Военная операция на Украине ,  
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Рижский совет по памятникам не поддержал снос монумента Барклаю де Толли

Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж монумента Барклаю де Толли
Сюжет
Военная операция на Украине
Памятник Михаилу Барклаю де Толли в Риге
Памятник Михаилу Барклаю де Толли в Риге (Фото: Wikimedia Commons )

Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, сообщает Delfi.

Монумент расположен на территории парка Экспланада в центре Риги. Совет по памятникам не видит законных оснований для демонтажа, поскольку монумент не относится к периоду «советской оккупации» Латвии, пишет издание. Кроме того, Рижская дума связана договором дарения и обслуживания с латвийским предпринимателем и меценатом Евгением Гомбергом, который профинансировал установку памятника.

Памятник Михаилу Барклаю де Толли установили в Риге в 1913 году по случаю столетия окончания Отечественной войны. В период эвакуации монументов и культурных ценностей в годы Первой мировой войны скульптура полководца была утеряна.

В 2002 году в Риге установили копию фигуры Барклая де Толли, которую на деньги Гомберга создал петербургский скульптор Алексей Мурзин. Реплику установили на сохранившийся пьедестал оригинального памятника.

После начала российской военной операции на Украине в странах Прибалтики начали сносить памятники, которые связаны с Россией, Российской империей и СССР, и переименовывать улицы, названные в честь россиян. Так, например, в апреле 2023 года Рижская дума решила демонтировать памятник поэту Александру Пушкину, установленный в парке Кронвалда в центре Риги, и переместить его в другое место. В посольстве России в Латвии назвали это «трусливой выходкой местных русофобов».

В начале ноября в Риге убрали памятник советскому ученому в области математики и механики, академику Мстиславу Келдышу. После демонтажа монумент перевезли на склад Рижского агентства памятников.

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Теги
памятник Рига Латвия демонтаж снос
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