Кремль приветствовал помощь сторон при эвакуации россиян из Газы

Фото: МЧС России

Россия приветствует содействие вовлеченных сторон при эвакуации россиян из сектора Газа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали», — сказал Песков.

12 ноября началась эвакуация первой группы россиян в составе 70 человек из Газы через КПП «Рафах». На следующий день в МЧС сообщили, что граждане России прибыли в оперативный штаб российского ведомства в Каире. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, их всех допустили к вылету из Каира в Москву, уточнили в Минздраве.

26 октября в Москву прилетели представители палестинского движения ХАМАС. Среди членов делегации был член политбюро группировки Абу Марзук, с ним обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа, сообщили тогда РБК в МИДе. Этот визит вызвал возмущение у Израиля. В Кремле в ответ подчеркнули, что считают необходимым продолжать диалог и с Израилем, и с ХАМАС.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что дипломаты работают с властями Египта над тем, чтобы вывезти из сектора Газа около 600 россиян и еще 300 граждан соседних стран. 12 ноября погранслужба Газы, подконтрольная ХАМАС, опубликовала перечень иностранных граждан, которым разрешается покинуть анклав, в нем числились 85 россиян.