Минобороны заявило о снижении числа атак на ЗАЭС «в период затишья»

Минобороны: число атак на ЗАЭС стало меньше, чем в начале спецоперации

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смоленко / Global Look Press)

Количество обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сократилось по сравнению с числом атак на нее в начале российской военной операции на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью «Красной звезде».

«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции», — сказал Кириллов.

По его словам, в текущий «период затишья» военные обнаруживают и перехватывают у станции только беспилотники, которые осуществляют разведку.

После начала военной операции на Украине регулярно поступали сообщения об обстрелах Запорожской АЭС. Российская и украинская стороны обвиняли в этом друг друга. Из-за риска аварии на территории атомной электростанции с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси несколько раз посещал станцию. Во время одной из поездок колонна с Гросси останавливалась из-за стрельбы.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предполагал, что Украина не наносит удары по ЗАЭС, так как опасается, что в ответ Россия ударит по украинским АЭС. «Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой [АЭС]. И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую», — объяснял он.