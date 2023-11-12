Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ назвал численность украинской армии

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В армии Украины служит 1,3 млн человек, сообщил в интервью ТСН бывший глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев.

«1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — сказал Селезнев (цитата по ТАСС).

По словам Селезнева, перспективы для украинских войск в зоне военной операции туманны из-за сложностей с поставками оружия со стороны Запада. Возможности оборонной промышленности внутри страны не покрывают все потребности армии, добавил он.

Селезнев пояснил, что ВСУ нужны артиллерийские системы и боеприпасы к ним, а также различные виды дронов, однако неизвестно, будут ли эти ресурсы у войск в кратко- или среднесрочной перспективе.

К 8 ноября администрация президента США израсходовала 96% одобренных конгрессом средств на помощь Украине. Конгрессмены пока не могут согласовать государственный бюджет, до 17 ноября действует временный бюджет — в него не вошла помощь Украине, а попали только необходимые для поддержания работы правительства и социальных выплат нужды.

Накануне, 11 ноября, Reuters узнал, что ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, противятся планам Брюсселя потратить до €20 млрд на военную помощь Украине. Некоторые страны ЕС также говорят, что им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства из-за сокращений внутренних бюджетов.

Россия неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об усталости западных стран «от того груза, который они взвалили на свои плечи», имея в виду «финансовое кормление» Киева.