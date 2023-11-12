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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Красный Полумесяц сообщил, что больница «Аль-Кудс» в Газе закрылась

Красный Полумесяц: больница «Аль-Кудс» в секторе Газа больше не работает
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа приостановила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца. CNN уточнил, что это вторая по величине больница в анклаве.

«12 ноября 2023 года Палестинское общество Красного Полумесяца объявило, что больница «Аль-Кудс» в городе Газа больше не работает», — говорится в заявлении.

В организации добавили, что медработники прилагают все усилия для помощи пациентам и раненым, «прибегают к традиционным методам лечения» в условиях нехватки медикаментов, продовольствия и воды.

Палестинское общество Красного Полумесяца — гуманитарная организация, которая входит в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Общество оказывает медицинскую, социальную и другую гуманитарную помощь местному населению.

Накануне, 11 ноября, министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщил, что в секторе Газа 20 из 35 больниц полностью прекратили свою деятельность из-за атак Израиля.

После начала войны между Израилем и ХАМАС палестинское общество Красного Полумесяца неоднократно критиковало действия израильской армии. Организация призывала мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркивая, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон».

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Теги
Израиль сектор Газа больницы Гуманитарный кризис
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