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Политика ,  
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Лавров заявил о планах ЕС «вытолкнуть» Россию из Центральной Азии

Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, но ему не удастся это сделать, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой показал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Лавров обратил внимание на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, которое тот сделал во время визита в Казахстан 1 ноября. Тогда глава государства приветствовал отказ Казахстана быть «вассалом каких бы то ни было держав».

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, из Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», — сказал министр.

Лавров назвал слова Макрона «хамскими» и «наглыми».

Макрон совершил поездку по странам Центральной Азии в начале ноября — президент посетил Казахстан и Узбекистан. Le Monde и AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце утверждали, что целью поездки была «поддержка заинтересованности обеих стран в диверсификации партнерства». Bloomberg также со ссылкой на источники называл две цели поездки Макрона — укрепление энергетической безопасности Франции и «сдвиг бывших советских республик за пределы их зависимости от России».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пеков на фоне поездки Макрона по странам Центральной Азии заявил, что Казахстан — это суверенное государство, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Россия считает Казахстан союзником и развивает с ним собственные отношения, которыми дорожит, подчеркнул он. «В данном случае видим полную взаимность со стороны Астаны», — добавил пресс-секретарь президента.

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9 ноября Казахстан с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин. В ответ на вопрос о том, связана ли поездка российского президента с ростом интереса европейских государств к Казахстану или с поддержкой Астаной антироссийских санкций, Песков заявил, что визит направлен на развитие двусторонних отношений.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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