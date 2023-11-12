В Донецке в результате обстрела погибла женщина

В результате обстрела Петровского района Донецка погибла женщина 1990 года рождения, сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Женщина умерла в результате удара по площади Победы, добавил глава города.

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило об ударе по Петровскому району Донецка утром 12 ноября. По его данным, около 6:30 мск по району выпустили три снаряда калибра 155 мм со стороны села Максимильяновка.

Только с начала дня 12 ноября, по данным СЦКК, город обстреляли девятью снарядами калибра 155 мм. Около 08:45 мск обстрелу подвергся Куйбышевский район, спустя час его обстреляли повторно.

7 ноября под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате погибли шесть человек, еще 55 получили ранения.

Постпред России в ООН Василий Небензя на следующий день заявил, что с февраля 2022 года территория ДНР подверглась обстрелам более 25 тыс. раз. С тех пор, по словам дипломата, на территории региона упало 145 тыс. снарядов, погибли 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще 5360 человек, в том числе 357 детей, получили ранения разной степени тяжести, говорил Небензя.