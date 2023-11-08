Мэр Донецка уточнил количество погибших при обстреле центра города

Мэр Кулемзин: при обстреле центра Донецка погибли пять человек

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли пять человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. Снаряд попал в здание управления труда и социальной защиты населения.



По данным мэра города, погибли «мужчины 1964 года рождения (водитель машины скорой помощи, скончался в больнице) и 1994 года рождения (скончался по дороге в больницу), а также три женщины (сотрудницы управления труда и социальной защиты Ворошиловского района)».

Ранее Кулемзин сообщил о шести погибших.

Накануне один из центральных районов Донецка — Ворошиловский — подвергся обстрелу украинских военных. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город обстреляли из РСЗО HIMARS. 11 человек получили ранения.

Также под обстрел попал Киевский район Донецка, писал мэр. В склад на улице Гаражной попал снаряд, после чего начался пожар.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе, за сутки Донецк обстреляли 26 раз.