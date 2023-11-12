ЦАХАЛ: Израиль уничтожил более 60 боевиков «Хезболлы» с начала боев в Газе

ЦАХАЛ заявила об уничтожении 60 боевиков «Хезболлы» с начала боев в Газе

Армия обороны Израиля уничтожила более 60 членов ливанской исламистской группировки «Хезболла» с начала боевых действий в секторе Газа, заявил пресс-секретарь вооруженных сил в резерве Джонатан Конрикус на брифинге, его запись он опубликовал на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Более 60 их боевиков («Хезболлы». — РБК) были убиты в попытках атак на Израиль. Некоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые — до атак», — сказал Конрикус. Он подчеркнул, что армия тщательно анализирует действия группировки.

«Хезболла» в течение всей продолжающейся более месяца войны Израиля и ХАМАС наносит удары по северу страны, израильская армия отвечает обстрелами позиций группировки.

Израильская армия сообщала, что наносит удары с использованием авиации и применяет артиллерию. Военные заявляли о попытках пусков противотанковых ракет из мест дислокации «Хезболлы» и уничтожении воздушных целей.

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с первым с начала войны между Израилем и ХАМАС обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал возможное вступление группировки в войну «смертельной ошибкой», которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что эта ошибка решит судьбу Ливана.

Ливанские власти подчеркивали, что страна не хочет войны.