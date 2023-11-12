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Военная операция на Украине ,  
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ВС России на купянском направлении уничтожили БМП Bradley и САУ Krab

Российские военные на купянском направлении уничтожили БМП Bradley и САУ Krab
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военнослужащие группировки «Запад» уничтожили на купянском направлении различную технику Вооруженных сил Украины. Об это сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Украинские войска потеряли БМП Bradley, БТР М113, три беспилотных летательных аппарата, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении в зоне военной операции украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Так, 10 ноября ведомство сообщило, что средства ПВО за неделю с 4 ноября сбили восемь боевых самолетов ВСУ. Это четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, за неделю российские силы сбили 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, а также две управляемые авиационные бомбы JDAM. Всего за этот период военные уничтожили 205 украинских беспилотников.

Теги
БМП БТР Купянск Минобороны
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