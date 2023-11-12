Подоляк допустил новые торговые конфликты Украины со странами ЕС

Экономические споры будут возникать у Украины не только с Польшей, но и с любыми другими странами Евросоюза, которые защищают своих национальных производителей. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Я спокойно относился бы к тому, что такие моменты возникают», — сказал он (цитата по ТАСС). По мнению Подоляка, Украине следует сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах».

Со 2 мая по 15 сентября в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии действовал запрет на поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эмбарго ввели из-за жалоб местных фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. Позднее запрет поддержала Еврокомиссия.

15 сентября ЕК отменила ограничение на ввоз украинской агропродукции. Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия продлили запрет на импорт украинского зерна до конца года. Болгария запрет отменила.

18 сентября в Министерстве экономики Украины сообщили, что Киев начал судебную процедуру из-за запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позже пригрозил Польше и Венгрии запретом на ввоз их товаров в Украину. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ предупредил, что его страна готова расширить запрет на ввоз продукции из Украины.