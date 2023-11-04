Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 11:00 мск. О разрушениях и пострадавших Минобороны не сообщило.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 4 ноября средства ПВО сбили четыре дрона над Курской и Белгородской областями. Еще два беспилотника сбили над Курской областью около 09:00 мск.

Белгородская и Курская области с начала российской военной операции на Украине регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В частности, 3 ноября над Белгородской областью уничтожили два дрона.

В тот же день под обстрел попали курские села Локоть и Успеновка, а также несколько белгородских населенных пунктов: хутор Старый, села Пороз, Сподарюшино, Новая Таволжанка, Муром, Середа и город Шебекино. В последнем пострадали три человека: у двух мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у третьего — контузия.