 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков заявил о нехватке операционных в Белгороде на фоне операции

Вячеслав Гладков заявил о нехватке операционных в Белгороде на фоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Жители Белгорода сообщили, что скорые возят горожан в районные больницы, Гладков отметил, что в областном центре не хватает операционных, в том числе на фоне спецоперации. Ранее такая же проблема была и в терапии, но ее решили
Операционная в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа
Операционная в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В Белгороде на фоне военной операции наблюдается нехватка операционных в больницах, сказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего эфира «10 вопросов губернатору».

К главе региона обратилась местная жительница, которая пожаловалась на маршрутизацию скорой помощи: она перевозит пациентов из Белгорода в другие города и районы области.

«По хирургии, вы правы, изменить пока не можем, <...> не хватает операционных, <...> в том числе по причине специальной военной операции. <...> Проблема с операционными — она есть», — признал Гладков. По его словам, ситуация пока была исправлена только в терапевтическом профиле.

Губернатор рассказал, что в следующем году в Белгороде начнут строить больницу скорой медицинской помощи на базе второй городской больницы и ситуация изменится. «Конечно, ждать два-три года никто не будет, принимать меры будем, в том числе в этом году, но по хирургии быстро не решим», — сказал Гладков.

В сентябре белгородцы жаловались и на отправку больных по терапевтическому профилю в районные больницы вместо тех, что находятся в городе, передает Bel.ru. Тогда Гладков заявил, что такая маршрутизация неправильна, и пообещал запретить ее. Он отмечал, что логично привозить пациентов из районов в областной центр, а не наоборот. В качестве исключения при отправке горожан в районные медучреждения называл ситуацию, когда наступит эпидемиологический период и возникнет острый дефицит мест в больницах.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгород медицина Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белгородской области силы ПВО сбили второй за день беспилотник
Политика
Взрывы при обстреле села в Белгородской области повредили четыре дома
Политика
Над Белгородской областью сбили 6 беспилотников самолетного типа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Две эпохи, одно здание: чем интересен клубный дом в 700 метрах от Кремля РБК Недвижимость, 14:53
Почему страхование играет важную роль при выходе на новые рынки сбыта РБК+, 14:52
Ozon — о возможностях франчайзинговых сетей РБК Отрасли, 14:50
Бизнесмену дали 13 лет по делу о госизмене Политика, 14:50
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 14:44
В Воронежской области нашли труп помощницы депутата областной думы Общество, 14:43
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:42
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Рогов сообщил о десяти атаках дронами по Энергодару Политика, 14:38
Ernst&Young оценила потери при наихудшем сценарии на Ближнем Востоке Экономика, 14:37
Гладков заявил о нехватке операционных в Белгороде на фоне операции Политика, 14:36
Норникель увеличил добычу платины. Как это отразится на акциях компании Pro, 14:34
МИД России потребовал от МОК отказаться от практики двойных стандартов Спорт, 14:33
Акции «Артген биотех» упали на 4% на новости о возможной допэмиссии Инвестиции, 14:29
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 14:28