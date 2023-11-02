Гладков заявил о нехватке операционных в Белгороде на фоне операции

Жители Белгорода сообщили, что скорые возят горожан в районные больницы, Гладков отметил, что в областном центре не хватает операционных, в том числе на фоне спецоперации. Ранее такая же проблема была и в терапии, но ее решили

Операционная в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В Белгороде на фоне военной операции наблюдается нехватка операционных в больницах, сказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего эфира «10 вопросов губернатору».

К главе региона обратилась местная жительница, которая пожаловалась на маршрутизацию скорой помощи: она перевозит пациентов из Белгорода в другие города и районы области.

«По хирургии, вы правы, изменить пока не можем, <...> не хватает операционных, <...> в том числе по причине специальной военной операции. <...> Проблема с операционными — она есть», — признал Гладков. По его словам, ситуация пока была исправлена только в терапевтическом профиле.

Губернатор рассказал, что в следующем году в Белгороде начнут строить больницу скорой медицинской помощи на базе второй городской больницы и ситуация изменится. «Конечно, ждать два-три года никто не будет, принимать меры будем, в том числе в этом году, но по хирургии быстро не решим», — сказал Гладков.

В сентябре белгородцы жаловались и на отправку больных по терапевтическому профилю в районные больницы вместо тех, что находятся в городе, передает Bel.ru. Тогда Гладков заявил, что такая маршрутизация неправильна, и пообещал запретить ее. Он отмечал, что логично привозить пациентов из районов в областной центр, а не наоборот. В качестве исключения при отправке горожан в районные медучреждения называл ситуацию, когда наступит эпидемиологический период и возникнет острый дефицит мест в больницах.