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Военная операция на Украине ,  
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Женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ в Брянской области

Богомаз: в поселке Запесочье пострадала женщина после обстрела Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

После обстрела со стороны ВСУ поселка Запесочье Погарского района Брянской области пострадала 60-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. На месте обстрела, уточнил Богомаз, работают экстренные и оперативные службы.

Утром 11 ноября средства ПВО сбили четыре беспилотника, пытавшихся совершить атаку на Брянскую область. По словам Богомаза, дроны были уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Никто не пострадал, разрушений не было.

Приграничные регионы России регулярно попадают под обстрел со стороны Украины.

10 ноября Брянская область подверглась нескольким атакам со стороны украинской армии. Под обстрел попало село Сушаны Климовского района, в результате взрывов повреждения получили несколько домовладений, пострадавших людей не было, а позже — село Ломаковка Стародубского муниципального округа. После обстрела несколько домовладений и ЛЭП получили повреждения.

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Теги
Александр Богомаз Брянская область обстрел Украина ВСУ
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