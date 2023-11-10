ВСУ обстреляли брянские села Сушаны и Ломаковка

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Под обстрел со стороны Украины попало село Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате взрывов повреждения получили несколько домовладений. Никто из местных жителей не пострадал.

Позже глава региона сообщил еще об одном обстреле: взрывы раздались в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа. Повреждения получили несколько домовладений и линия электропередачи.

Минобороны также отчиталось, что средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник. По данным ведомства, дрон перехватили около 15:00 мск.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, с начала военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, 7 ноября силы ПВО сбили над Суземским районом Брянской области один украинский беспилотник самолетного типа.

За несколько дней до этого, 31 октября, ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате было повреждено несколько гаражей. Пострадавших не было.