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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли брянские села Сушаны и Ломаковка

Брянский губернатор Богомаз: под обстрел попали села Сушаны и Ломаковка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попало село Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате взрывов повреждения получили несколько домовладений. Никто из местных жителей не пострадал.

Позже глава региона сообщил еще об одном обстреле: взрывы раздались в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа. Повреждения получили несколько домовладений и линия электропередачи.

Минобороны также отчиталось, что средства ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник. По данным ведомства, дрон перехватили около 15:00 мск.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, с начала военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В частности, 7 ноября силы ПВО сбили над Суземским районом Брянской области один украинский беспилотник самолетного типа.

За несколько дней до этого, 31 октября, ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате было повреждено несколько гаражей. Пострадавших не было.

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Александр Богомаз Брянская область обстрел
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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