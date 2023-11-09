Старовойт сообщил о повреждении маслодельного комбината после атаки ВСУ

Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

В Судже Курской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали маслодельный комбинат, сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате атаки никто не пострадал.

По словам главы региона, украинские военные сбросили три кассетных боеприпаса. «Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», — написал он в телеграм-канале.

Курская область граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне, 8 ноября, в трех районах региона произошли обстрелы со стороны украинских военных. В Кореневском районе три домовладения получили легкие повреждения, в Рыльском и Суджанском — разрушений не было. В результате атаки никто не пострадал.