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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о работе ПВО на подступах к Киеву

Глава администрации сообщил о работе ПВО на подступах к Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

На подступах к Киеву работают силы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Власти сообщили также о работе ПВО в Киевской области.

В столице и области объявлена воздушная тревога. Жителей попросили находиться в укрытии.

Силы ПВО задействованы также в Харькове и области, сказал глава администрации Олег Синегубов. Он также попросил жителей оставаться в укрытии до отбоя тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

 

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Киев ПВО
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