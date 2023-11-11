Глава администрации сообщил о работе ПВО на подступах к Киеву

Власти сообщили о работе ПВО на подступах к Киеву

На подступах к Киеву работают силы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. Власти сообщили также о работе ПВО в Киевской области.

В столице и области объявлена воздушная тревога. Жителей попросили находиться в укрытии.

Силы ПВО задействованы также в Харькове и области, сказал глава администрации Олег Синегубов. Он также попросил жителей оставаться в укрытии до отбоя тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



