Южная группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, ВСУ потеряли на этом направлении, в том числе в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка, до 185 военнослужащих «убитыми и ранеными». Помимо этого, уничтожено пять пикапов и КамАЗ противника.

Артиллерия Южной группировки также поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, соообщил начальник пресс-центра группировки.

26 октября Астафьев отчитался, что российские войска отбили пять атак ВСУ на донецком направлении.



15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ готовят на отдельных участках боевых действий новые наступательные операции, и российская сторона об этом знает. Он назвал происходящее на линии соприкосновения «активной обороной» и отметил, что российские войска улучшают свое положение «на большом довольно пространстве», в том числе на купянском, авдеевском и запорожском направлениях.