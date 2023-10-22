ТСН: звуки взрывов прозвучали в Вышгороде Киевской области — к северу от Киева

Власти Киева сообщили о работе ПВО «на подступах» к городу

В столице Украины включена воздушная тревога, работают системы противовоздушной обороны, сообщают власти. По сведениям ТСН, на севере и юге Киева слышны звуки взрывов

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В Киеве включили сирены воздушной тревоги, киевлян попросили срочно проследовать в убежища. Об этом заявил глава киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

«На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!» — сказал он.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил работу сил противовоздушной обороны и отметил, что «в небе фиксируются цели».

По сведениям телеканала ТСН, взрывы слышны на севере и юге Киевской области. ТСН сообщает со ссылкой на местных жителей, что взрывы звучат в Вышгороде — городе в 1 км к северу от украинской столицы, расположенном на побережье Киевского водохранилища.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.