Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о транше в $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина достигли предварительных договоренностей в рамках второго обзора экономики страны, после утверждения которых Киев должен получить транш в размере $900 млн, говорится в письменном заявлении МВФ.

Фонд сообщил об успешном выполнении Киевом постановленных фондом целей на конец сентября. Соглашение, которое было заключено на «уровне персонала» должен рассмотреть и утвердить исполнительный совет фонда.

«Ожидаем, что соответствующее решение будет принято исполнительным советом МВФ в ближайшие недели», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

В МВФ заявили, что «украинская экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость», а также отметили, что «последние экономические события указывают на более сильное, чем ожидалось, восстановление экономики в 2023 году с продолжающимся, хотя и более медленным ростом в 2024 году». Тем не менее, в фонде признали, что «перспективы остаются крайне неопределенными» из-за боевых действий.

В конце марта МВФ утвердил четырехлетний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд. Эти средства стали частью общего пакета поддержки Киева на $115 млрд после начала военных действий. Первый транш составил $2,7 млрд.



Четырехлетний кредит является крупнейшим для Киева после начала военных действий в феврале 2022 года и первым, одобренным МВФ для страны, на территории которой ведутся боевые действия.



В том же месяце группа кредиторов Украины — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — продлила мораторий на выплату долгов Киевом до 2027 года.



Москва называла кредит МВФ для Киева «вваливанием денег в черную дыру».

