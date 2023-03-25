Кредиторы Украины продлили действие моратория на выплаты долга страной до 2027 года

Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года

Кредиторы разрешили Киеву не погашать долги до 2027 года. На этой неделе Украина договорилась о новом кредите от МВФ в размере $15,6 млрд

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Кредиторы Украины продлили действие моратория на выплаты долга страной до 2027 года, сообщает Bloomberg.

Киев не в первый раз с начала спецоперации получает отсрочки в выплате долгов. Например, в августе прошлого года кредиторы, на долю которых приходилось около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты до 2024 года. На тот момент объем внешней задолженности Украины составлял $19,6 млрд, указывал Минфин страны.

По данным агентства, нынешнее решение было принято после достижения предварительной договоренности о выделении Киеву $15,6 млрд со стороны Международного валютного фонда (МВФ), о чем было объявлено 21 марта. Как отмечает Bloomberg, этот кредит будет первым в истории МВФ, выданным стране, участвующей в военном конфликте.

Программа рассчитана на четыре года.

«Основными целями программы властей являются поддержание экономической и финансовой стабильности в условиях исключительно высокой неопределенности, восстановление устойчивости долга и поддержка восстановления Украины на пути к вступлению в ЕС после конфликта», — говорилось в сообщении МВФ.