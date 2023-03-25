Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года
Кредиторы Украины продлили действие моратория на выплаты долга страной до 2027 года, сообщает Bloomberg.
Киев не в первый раз с начала спецоперации получает отсрочки в выплате долгов. Например, в августе прошлого года кредиторы, на долю которых приходилось около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты до 2024 года. На тот момент объем внешней задолженности Украины составлял $19,6 млрд, указывал Минфин страны.
По данным агентства, нынешнее решение было принято после достижения предварительной договоренности о выделении Киеву $15,6 млрд со стороны Международного валютного фонда (МВФ), о чем было объявлено 21 марта. Как отмечает Bloomberg, этот кредит будет первым в истории МВФ, выданным стране, участвующей в военном конфликте.
Программа рассчитана на четыре года.
«Основными целями программы властей являются поддержание экономической и финансовой стабильности в условиях исключительно высокой неопределенности, восстановление устойчивости долга и поддержка восстановления Украины на пути к вступлению в ЕС после конфликта», — говорилось в сообщении МВФ.