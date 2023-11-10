У Большого театра в очереди за билетами на «Щелкунчика» произошла давка

В очереди за билетами на «Щелкунчик» у Большого театра произошла давка

У Большого театра в очереди за билетами на «Щелкунчика» произошла давка, сообщают MSK1.ru и «Известия».

MSK1.ru передает, что к зданию приехали сотрудники ОМОН, машина реанимации и скорая помощь.

Всего, по подсчетам портала, в очереди стоят около 400 человек. Люди в начале очереди пришли к театру еще 8 ноября. Корреспондент сообщил, что браслеты для последующей покупки билетов закончились, но люди продолжают стоят в очереди.

«Известия» со ссылкой на источник сообщает, что в давке пострадали две девушки, но в итоге вызов бригады скорой помощи отменили. По данным источника, «помощь не потребовалась».

Телеграм-канал «112» также сообщил о двух пострадавших, Mash — об одном.

В пресс-службе столичного главка МВД сказали РБК, что им информация о произошедшем не поступала.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Большого театра.

В начале ноября у Большого театра образовались огромные очереди из людей, которые пытаются получить браслеты для покупки билетов на новогодние показы «Щелкунчика».



Балет «Щелкунчик» Чайковского традиционно показывают в Большом театре в предновогоднее и праздничное время. В 2023 году премьера «Щелкунчика» состоится 23 декабря. Стоимость билетов составит от 1,5 тыс. до 20 тыс. руб.

Из-за ажиотажа все объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре удалили с платформы «Авито». Помимо этого, были удалены объявления о продаже специальных браслетов, позволяющих пройти в кассы театра для покупки билетов. В декабре 2022 года на стоимость билетов на платформе достигала 200 тыс. руб.