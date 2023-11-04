«Авито» удалила объявления о продаже билетов на «Щелкунчика»

Все объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом Театре удалили с платформы «Авито», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Помимо этого, были удалены объявления о продаже специальных браслетов, позволяющих пройти в кассы театра для покупки билетов.

«Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе, и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок. Мы надеемся, что оно поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку билетов на любимый спектакль более доступной для зрителей», — говорится в сообщении.

Накануне у Большого театра скопилась огромная очередь, передавал корреспондент РБК. Люди пытались получить браслеты, по которым можно будет купить билеты на новогодние показы «Щелкунчика».

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского традиционно показывают в Большом театре в предновогоднее и праздничное время. В 2023 году премьера «Щелкунчика» состоится 23 декабря. Стоимость билетов составит от 1,5 тыс. до 20 тыс. руб.



В 2022 году в кассах Большого театра также скопились очереди из-за этого спектакля. Тогда только три дня, с 13 по 15 декабря, можно было купить билеты по специальным тарифам: от 800 руб. на декабрьские представления и за 1 тыс. руб. на спектакль, который состоится в канун Нового года. В декабре 2022 года на «Авито» появились объявления о продаже билетов на «Щелкунчик» в десять раз дороже — стоимость достигала 200 тыс. руб.