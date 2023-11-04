У Большого театра скопилась очередь из-за билетов на «Щелкунчик»

Огромная очередь скопилась у Большого театра в Москве, передает корреспондент РБК. Люди пытаются получить браслеты, по которым можно будет купить билеты на новогодние показы «Щелкунчика».

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского традиционно показывают в Большом театре в предновогоднее и праздничное время. В 2023 году премьера «Щелкунчика» состоится 23 декабря. Стоимость билетов составит от 1,5 до 20 тыс. руб.

В прошлом году в кассы Большого театра также скопились очереди из-за этого спектакля. Тогда только три дня, с 13 по 15 декабря, можно было купить билеты по специальным тарифам: от 800 руб. на декабрьские представления и за 1 тыс. руб. на спектакль, который состоится в канун Нового года.

В декабре 2022 года на «Авито» появились объявления о продаже билетов на «Щелкунчик» в десять раз дороже — стоимость достигала 200 тыс. руб.