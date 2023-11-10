Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS
Власти Литвы передали Украине установки для ракет средней дальности NASAMS, об этом сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.
«Закупленные Литвой пусковые системы NASAMS будут интегрированы в подразделения управления огнем украинской армии», — отметил Анушаускас. Он добавил, что Литва «слышит потребности Украины», и призвал союзников «тоже их услышать».
Литва подписала договор на €9,8 млн, касающийся передачи NASAMS, с Норвегией в июне 2023 года (норвежская Kongsberg — производитель этих установок).
NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может наносить удары по беспилотникам, вертолетам, самолетам, крылатым ракетам и другим целям на расстоянии до 180 км и на высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.
Украина уже получала эти ЗРК. В ноябре 2022 года экс-министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киеву передали NASAMS, не уточнив, сколько. Он поблагодарил Норвегию, США и Испанию за поставки.
20 сентября 2023 года Анушаускас сообщил, что Литва выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму около €500 млн. В него войдут системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.
По данным на 22 июня 2023 года, сумма военной, гуманитарной финансовой помощи, которую Литва оказала Украине, достигла €1 млрд. Это составляет 1,42% от ВВП страны, уточнили в Министерстве экономики и инноваций страны.
Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.