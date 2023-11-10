Литва передала Украине пусковые установки для ракет NASAMS

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Власти Литвы передали Украине установки для ракет средней дальности NASAMS, об этом сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас.

«Закупленные Литвой пусковые системы NASAMS будут интегрированы в подразделения управления огнем украинской армии», — отметил Анушаускас. Он добавил, что Литва «слышит потребности Украины», и призвал союзников «тоже их услышать».

Литва подписала договор на €9,8 млн, касающийся передачи NASAMS, с Норвегией в июне 2023 года (норвежская Kongsberg — производитель этих установок).

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может наносить удары по беспилотникам, вертолетам, самолетам, крылатым ракетам и другим целям на расстоянии до 180 км и на высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

Украина уже получала эти ЗРК. В ноябре 2022 года экс-министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киеву передали NASAMS, не уточнив, сколько. Он поблагодарил Норвегию, США и Испанию за поставки.

20 сентября 2023 года Анушаускас сообщил, что Литва выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму около €500 млн. В него войдут системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.

По данным на 22 июня 2023 года, сумма военной, гуманитарной финансовой помощи, которую Литва оказала Украине, достигла €1 млрд. Это составляет 1,42% от ВВП страны, уточнили в Министерстве экономики и инноваций страны.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.