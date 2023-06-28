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Литва передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS

Науседа: Литва передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS
NASAMS
NASAMS (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Литва планирует передать Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS, сообщил президент страны Гитанас Науседа в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам президента, Литва и одна из разработчиков — норвежская Kongsberg — подписали соглашение о закупке и передаче Украине двух NASAMS. «Это дополнит и расширит эксплуатационные возможности» уже используемых на Украине таких систем, отметил он.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может наносить удары по беспилотникам, вертолетам, самолетам, крылатым ракетам и другим целям на расстоянии до 180 км и на высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уточнил, что стоимость ракетных комплексов составила €9,8 млн. Вооружение будет передано Киеву в течение трех месяцев, отметил он.

Украина уже получала ЗРК NASAMS от других стран. В ноябре 2022 года министр обороны страны Алексей Резников сообщил о прибытии в страну этих систем, но не уточнил, сколько NASAMS получил Киев. Он поблагодарил Норвегию, Испанию и США за поставки.

В Кремле осуждают передачу вооружений Украине. Поставки вооружения Украине западными странами и их все большее вовлечение в конфликт могут затянуть его, но не изменят ситуацию коренным образом, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Украина Литва NASAMS вооружение
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