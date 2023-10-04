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Годовая инфляция в России достигла 5,94%

Минэкономразвития: годовая инфляция достигла 5,94%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России годовая инфляция достигла 5,94%, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров рост цен за неделю с 26 сентября по 2 октября замедлился до 0,26% после роста на 0,41% в период с 19 по 25 сентября. Темпы роста цен на фрукты и овощи продолжили снижаться и составили 0,21% после роста на 0,55% неделей ранее.

В целом на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, рост цен также замедлился до 0,26% после 0,40% неделей раньше. К началу октября подорожали макароны, крупы и яйца, тогда как молочная продукция и сахар сохранили практически ту же цену, что и с 19 по 25 сентября.

Что касается сегмента непродовольственных товаров, то рост цен замедлился до 0,08% после 0,24% неделей ранее при снижении цен на бензин (-0,43%) и дизельное топливо (-0,15%).

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,27% после 0,19% неделей ранее. На туристические услуги цены выросли на 1,26% по сравнению с 0,69% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (3,46% после 1,64%).

8 сентября Росстат сообщил, что потребительские цены на апельсины в России в августе 2023 года увеличились на 21% за месяц — это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом, включая непродовольственные товары и услуги. Апельсины дорожали темпами выше 20% второй месяц подряд.

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Инфляция Минэкономразвития Россия
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