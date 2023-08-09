Инфляция в июле выросла до 4,3% на фоне ослабления рубля

По итогам июля инфляция в годовом выражении ускорилась до 4,3%, сообщил Росстат. Она поднялась выше таргета ЦБ впервые с февраля. Рост цен происходит на фоне ослабления рубля, а фрукты и овощи дорожают после дефляции прошлого лета

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В июле 2023 года потребительские цены выросли на 4,3% в годовом выражении, сообщил Росстат. Это максимальный уровень с февраля, когда годовая инфляция составляла 10,9%. Начиная с марта, в показателе за год перестал учитываться мартовский взлет цен 2022 года, произошедший после начала военных действий на Украине и ввода западных санкций. С тех пор инфляция была ниже таргета (целевого уровня) ЦБ на уровне 4%. Для сравнения: в мае показатель составлял 2,5%, в июне — 3,25%.

В июле ускорение произошло и в помесячном выражении. Так, по сравнению с июнем рост цен в июле составил 0,63% (против 0,37% в июне к маю).

В июле нетипично резко для этого месяца подорожала плодоовощная продукции, следует из данных Росстата. Рост цен на нее достиг 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что стало максимальным приростом с мая 2022 года (тогда плодоовощи выросли в цене на 26,6% в годовом выражении). Но прошлое лето характеризовалось значительным снижением цен на этот вид продукции - тогда все три месяца впервые в истории современной России наблюдалась дефляция. Начиная с марта 2023 года эта категория дешевела год к году (в среднем на 7% каждый месяц). В помесячном выражении по сравнению с июнем плодоовощи подорожали на 1,77%.

Сильнее всего в июле выросли цены на апельсины — в среднем на 22,6% к июню. Капуста белокочанная подорожала на 12,5%, яблоки — на 9,5%, лимоны — на 7,9%, груши — на 3,3%. В то же время подешевел лук репчатый — на 17,4%, огурцы — на 16,9%, морковь — на 4,7%, сообщил Росстат.

Среди прочих продовольственных товаров в июле по сравнению с предыдущем месяцем подорожали сахар-песок — на 4,4%, окорочка куриные — на 2,4%, куриное мясо — на 2,2%. Снижение цен в этой категории было зафиксировано на масло подсолнечное (минус 1,7%), крупу гречневую и жевательную резинку (минус 1,4% соответственно).

В результате в целом инфляция по продовольственным товарам по итогам июля составила 2,23% в годовом выражении и 0,49% в помесячном, следует из данных Росстата.

В то же время непродовольственные товары в июле подорожали на 2,36% в годовом выражении и на 0,91% по сравнению с июнем, оценила статслужба. Сильнее всего в этой категории выросли цены на телевизоры — на 4,9% к предыдущему месяцу. Также в топ подорожавших непродовольственных товаров вошли металлочерепица (+4,8%), супрастин (+3,9%), цемент тарированный (+3,3%), бензин автомобильный (+2,2%).

Услуги по итогам июля прибавили в цене 9,95% в годовом выражении и 0,48% к предыдущему месяцу. Сильнее всего, по данным Росстата, подорожал отдых в ОАЭ — на 10% к июню, а также поездки в Белоруссию — на 5,9%. На 4% выросли цены на проживание в хостеле и на 3,8% проезд в такси. При этом поездки на Черноморское побережье России и в Крым, напротив, подешевели — на 2,2% к предыдущему месяцу.

Вклад ослабления курса рубля

Значительная часть подорожавших наименований продуктов импортируется в Россию, а некоторые, например, капуста, еще не вполне созрели и заполнили рынок, поясняет директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он напоминает, что на рост цен оказывает влияние слабеющий курс рубля (курс доллара на Мосбирже 9 августа достиг 98 руб., евро —107,7 руб. — РБК).

«По мере того как курс рубля ослабевает, заключаются новые контракты на поставки импортируемой продукции уже по новым ценам. А так как у нас импортная продукция — это не только продовольствие, какие-то конечные товары, но еще и комплектующие, сырье, в том числе и сельскохозяйственное, то это постепенно начинает влиять и на внутренние цены на продукцию, которая производится внутри страны. Этот курсовой фактор начинает постепенно давить на общий уровень цен», — объясняет эксперт.

Стоит разделять категории овощей и фруктов, считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Кирилл Горбунов. Цены на овощи в основном падают на фоне сезонного затоваривания российской продукцией, исключение составляет капуста, сезонное удешевление которой наблюдается позднее остальных плодоовощей, говорит он. Фрукты, наоборот, преимущественно импортируются, в этом случае сказывается эффект переноса ослабления рубля в цены, указывает аналитик.

Удорожание апельсинов, помимо переноса слабого курса рубля, связано с мировым ростом цен на фрукты на фоне низких запасов и падения урожая, полагает Горбунов. Так, с февраля 2022 года цены на товар выросли практически в 2 раза (+91,7%), мировая конъюнктура отражается и на российском поле, уточняет он.

По словам Широва, в ближайшие месяцы, по мере того как российский урожай будет выходить на рынок, стоит ожидать плодоовощной дефляции. Однако если в прошлом году дефляция поддерживалась еще и укреплением курса рубля, то сейчас ситуация другая, отмечает он.

«Рано или поздно тенденция подорожания плодоовощной продукции будет переломлена. В пик урожая никогда, ни при каком кризисе не было ситуации, когда плодоовощной дефляции в августе-сентябре бы не было» ,— подчеркивает Широв. «В рамках внутригодовой инфляции, так или иначе, за счет этого фактора будет существенное замедление», - уверен он.

В целом эффект переноса слабого курса в цены постепенно начинает фиксироваться в статистике, однако его влияние растянется во времени, указывает Горбунов. Это в совокупности с ростом потребительской активности приведет к дальнейшему росту темпов инфляции, возражает он.

«Причин для значимого снижения показателя в сторону цели Банка России в настоящее время нет. Сезонная просадка цен в августе-сентябре не должна привести к помесячной дефляции: удешевление плодоовощей нивелируется ростом в иных категориях», — прогнозирует Горбунов. Устойчивость роста цен базовых компонентов в непродовольственных товарах, по его словам, подтверждает данный тезис.

ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам года в диапазоне 5-6,5% по итогам года. На фоне роста цен регулятор уже начал ужесточение денежно-кредитной политики, подняв ключевую ставку в июле сразу с 7,5 до 8,5%. Аналитики считают, что повышение ключевой ставки продолжится и на будущих заседаниях.