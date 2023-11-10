В Индии назвали сотрудничество с США в борьбе с Китаем «критически важным»

Индия назвала сотрудничество с США в борьбе с Китаем «критически важным»

Раджнатх Сингх (Фото: Debajyoti Chakraborty / Global Look Press)

Сотрудничество Индии с США по стратегическим вопросам, включая «борьбу с агрессией» Китая, «критически важно», заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх, сообщает NDTV.

«Индийско-американские отношения в области обороны превратились в стратегическое партнерство, характеризующееся взаимным доверием, общими ценностями и растущим признанием общих интересов в поддержании региональной и глобальной безопасности», — сказал Сингх на встрече министров иностранных дел Индии и США в формате «2+2» в Нью-Дели.

Глава индийского Минобороны назвал сотрудничество между двумя странами «критически важным для обеспечения свободного, открытого и подчиняющегося правилам Индо-Тихоокеанского региона». По словам министра, стороны все чаще сходятся во мнении по стратегическим вопросам, в том числе по поводу «борьбы с агрессией Китая».

Конфликт Индии и Китая связан с демаркацией приграничных территорий, которые Индия и Китай оспаривают в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели.

Последнее вооруженное столкновение между Индией и Китаем произошло в декабре 2022 года. В январе 2023 года Reuters сообщил о риске нового конфликта между странами в приграничье.

В сентябре американский президент Джо Байден заявил, что США, Евросоюз и ряд азиатских стран, включая Индию, завершили работу над соглашением о новом экономическом коридоре Индия — Ближний Восток — Европа, который задуман как конкурент Шелкового пути Китая.