Байден объявил о создании с Индией конкурента «Шелкового пути» Китая

Страны Запада, Ближнего Востока и Индия сформируют крупный экономический коридор для поставок продукции и энергоресурсов, проект станет конкурентом аналогичной китайской инициативе

Нарендра Моди и Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США, Евросоюз, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Иордания и Индия завершили работу над историческим соглашением о новом экономическом коридоре Индия — Ближний Восток — Европа, заявил американский президент Джо Байден после саммита G20 в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Проект предусматривает инвестиции в морские и железнодорожные перевозки, что облегчит торговлю, поставки экологической чистой энергии, прокладку интернет-кабелей для «стабильного, процветающего и интегрированного» Ближнего Востока.

«Мир стоит на переломном этапе истории. Момент, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на ход нашего будущего — нашего будущего — всего нашего будущего на десятилетия вперед», — добавил Байден.

Проект является одной из ключевых инициатив, продвигаемых США для противостояния растущему влиянию Пекина и создания альтернативы «Шелковому пути» («Один пояс, один путь») — пути поставок продукции из Китая, пишет Axios.

Концепцию «Один пояс, один путь» китайский лидер Си Цзиньпин выдвинул в 2013 году. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. Китай намеревался создать самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.

Западные страны неоднократно критиковали инициативу Пекина. Собеседники Reuters в Белом доме отмечали, что проект принес «мало осязаемой выгоды» многим развивающимся странам — в рамках проекта главные рабочие места достаются сотрудникам из Китая, растут случаи принудительного труда. Эксперты подчеркивали, что многие партнеры Пекина попадают в долговую яму, закрывая задолженности новыми кредитами от КНР.

В октябре в Китае запланирован форум, посвященный проекту «Один пояс, один путь». По данным The Wall Street Journal, Си пригласил европейских лидеров, но те не торопились принимать приглашение, вопреки ожиданиям Пекина. После выхода статьи WSJ китайское государственное издание Global Times опубликовало заявление «источника, знакомого с подготовкой мероприятия». Тот настаивал, что информация западных издания недействительна.

Китайский форум посетит российский президент Владимир Путин.

