Суд дал краснодарцу шесть лет по делу о госизмене за попытку вступить в ВСУ

Суд дал краснодарцу шесть лет за попытку вступить в ВСУ

Фото: РБК

Краснодарский краевой суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Краснодарского края, которого обвиняли в подготовке к государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Дело против мужчины завели по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК. Максимальное наказание за подготовку к преступлению не может превышать трех четвертей от максимально возможного, таким образом ему грозило до 15 лет лишения свободы.

По версии обвинения, мужчина не поддерживал спецоперацию и в июне 2023 года решил выехать на Украину, чтобы вступить в ряды ее вооруженных сил. В приговоре суда говорится, что у осужденного есть российское и украинское гражданство.

Осужденного задержали сотрудники ФСБ на вокзале, куда он прибыл «по указанию куратора от СБУ (Служба безопасности Украины. — РБК)», уточнили в пресс-службе суда. При себе у мужчины нашли спрятанный ранее украинский паспорт и присягу на имя президента Украины, сказано в сообщении.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему один год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел о государственной измене, как правило, они рассматриваются в закрытом режиме.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по подозрению в госизмене. До этого, в октябре, жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева. В том же месяце ФСБ отчиталась о задержании жителя Орла, подозреваемого в причастности к диверсиям на объектах связи и транспортной инфраструктуры. Против обоих завели дела о государственной измене.