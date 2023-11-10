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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Россия направила четвертую партию гуманитарной помощи для жителей Газы

Самолет МЧС России с 25 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет
Сюжет
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Самолет Ил-76 МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи в объеме 25 т для населения сектора Газа вылетел из аэропорта Казани, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В этот пакет помощи вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы. Гуманитарный груз должны доставить в Египет и передать представителям египетского общества Красного Полумесяца, а те в свою очередь передадут ее жителям Газы.

Это уже четвертая партия гуманитарной помощи от России. Ее поручил направить президент Владимир Путин. 19 октября борт МЧС доставил первую партию помощи, она содержала 27 т продуктов питания. 3 ноября ведомство отправило в сектор Газа 28 т гуманитарного груза, в том числе лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. 5 ноября в Египет с 60 т гуманитарной помощи для жителей Газы отправились два самолета МЧС России. В пакет помощи вошли продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены.

Теги
МЧС гуманитарная помощь сектор Газа палестино-израильский конфликт Египет
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