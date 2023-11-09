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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль и США обсудили введение гуманитарных пауз в боях в секторе Газа

Израиль опроверг введение четырехчасовых гуманитарных пауз в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Главы разведки Израиля и США вместе с властями Катара обсуждают возможность трехдневного прекращения огня в секторе Газа, пишет FT. Белый дом заявил о введении ежедневных четырехчасовых пауз в боях, но Израиль это опроверг
Север&nbsp;сектора Газа
Север сектора Газа (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Главы разведки США и Израиля совместно с представителями властей Катара обсудили возможное временное прекращение огня в секторе Газа, что позволит доставить в регион больше гуманитарной помощи и вывезти удерживаемых палестинским исламистским движением ХАМАС заложников.

Как рассказал The Financial Times чиновник, проинформированный об обсуждениях, переговоры между главой ЦРУ Уильямом Бернсом, главой «Моссада» Дэвидом Барни и катарскими властями были сосредоточены на введении трехдневной паузы в конфликте, что может помочь освободить от 10 до 20 пленных.

По его словам, пауза также будет использована для того, чтобы подтолкнуть ХАМАС к составлению и передаче списка всех заложников (по данным Армии обороны Израиля, их 239). «Переговоры о заключении сделки в последние несколько дней продвигались хорошо», — сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что дискуссии колебались между требованиями ХАМАСА о пятидневной паузе наряду с поставками топлива и гуманитарной помощи в обмен на неизвестное количество заложников и предложением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о многочасовых тактических паузах во время освобождения заложников.

Ранее об обсуждении США, Израилем, Катаром и ХАМАС трехдневной паузы в боях в обмен на освобождение 15 заложников писали AFP и Axios.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Израиль с 9 ноября начнет ежедневно вводить четырехчасовые паузы в военных операциях в северной части сектора Газа. По его словам, Тель-Авив объявит о сроках перерывов за три часа до их введения.

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«Израильтяне сказали нам, что в течение периода паузы в этих районах не будет никаких военных операций и что этот процесс начинается сегодня», — сказал Кирби, назвав это «шагами в правильном направлении» (цитата по CNN).

Он добавил, что это предоставит «краткие возможности» для безопасного прохода заложников, удерживаемых ХАМАС.

Однако офис израильского премьер-министра опроверг заявление Белого дома о введении ежедневных пауз, передает The Times of Israel. Власти страны настаивают, что говорить стоит не о паузах, а лишь о гуманитарных коридорах — и что они и так работают.

«Боевые действия продолжаются, и прекращения огня не будет без освобождения наших пленных. Израиль создает безопасные коридоры с севера сектора на юг», — цитирует издание заявление канцелярии Нетаньяху.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль США Уильям Бернс Моссад прекращение огня гуманитарная пауза
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