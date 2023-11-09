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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США признали, что обострение на Ближнем Востоке вызвало гнев в обществе

Госдеп США: обострение конфликта на Ближнем Востоке вызвало гнев общественности
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Обострение конфликта на Ближнем Востоке вызвало гнев общественности как в отношении Израиля, так и в отношении США, заявила представитель Госдепа. В то же время, по ее словам, Вашингтон продолжает оказывать поддержку палестинцам
Фото: Юрий Михайленко / ТАСС
Фото: Юрий Михайленко / ТАСС

Обострение палестино-израильского конфликта вызвало гнев общественности как в отношении Израиля, так и в отношении США. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

«Скажу откровенно, что этот конфликт [Израиля с ХАМАС], этот кризис вызвал общественный гнев как в отношении Израиля, так и в отношении нас», — сказала представитель Госдепа.

В то же время Лиф подчеркнула, что США продолжают консультации с Израилем по поводу эвакуации иностранцев, доставки гуманитарной помощи и запуска воды в сектор Газа.

Отвечая на вопрос о том, как палестино-израильский конфликт сказывается на перспективах нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, Лиф заявила, что обсуждение этого вопроса «поставлено на паузу». «Думаю, этот [процесс] сможет возобновиться по завершении этого кризиса», — отметила она, подчеркнув, что это «выгодно всем сторонам».

США после начала войны Израиля и ХАМАС выступили с решительной поддержкой Тель-Авива и предупредили другие страны, о последствиях помощи палестинскому движению и возможной эскалации конфликта. В то же время Вашингтон сам оказывает вооруженную поддержку Израилю, поставляя ему снаряды и ракеты.

На фоне продолжающихся бомбардировок сектора Газа международные организации, в том числе ООН, указывали на гуманитарный кризис в регионе и призывали остановить боевые действия. Возле израильских посольств в ряде арабских и стран проходили многотысячные шествия и беспорядки. В ЕС и США также неоднократно собирались сторонники скорейшего перемирия и прекращения огня.

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По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 10 тыс. человек, 25 тыс. пострадали. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС Палестина США сектор Газа
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