 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Казатомпром» заключил долгосрочный контракт на поставки урана в Китай

«Казатомпром» заключил долгосрочный контракт с Китаем на поставки урана
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Казахстанская национальная компания «Казатомпром» заключила долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией China National Uranium Corporation Limited («дочка» China National Nuclear Corporation), сообщила пресс-служба «Казатомпрома».

«Национальная атомная компания «Казатомпром» подписала контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited», — говорится в публикации. В компании подчеркнули, что объемы и коммерческие условия контракта конфиденциальны и «коммерчески чувствительны», поэтому не будут обнародованы.

В «Казатомпроме» добавили, что контракт будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой, безуглеродной, электроэнергии и укреплению долгосрочных отношений в атомной сфере между странами.

«Казатомпром» ведет добычу урана только на территории Казахстана и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов — 300 тыс. т. Объем добычи в 2022 году, по данным компании, составил 42% мирового производства урана.

Казахстан занимает второе место по разведанным запасам природного урана, которые составляют около 14% от мирового объема. Общие разведанные запасы страны оцениваются более чем в 700 тыс. т урана.

Казахстан с 2009 года возглавляет рейтинг стран мира по объемам добычи урана. В 2021 году в стране добыли 21,8 тыс. т урана, по итогам 2022 года — 21,2 тыс. т. Эти объемы существенно опережают показатели всех конкурентов, подсчитала Всемирная ядерная ассоциация. Больше всего после Казахстана урана в 2022-м добыли Канада (7,4 тыс. т), Намибия (5,6 тыс. т), Австралия (4,6 тыс. т), Узбекистан (3,3 тыс. т), Россия (2,5 тыс. т), Нигер (2 тыс. т) и Китай (1,7 тыс. т).

Читайте на РБК Pro
Буллинг «по-взрослому»: как выявить скрытую травлю на работе
«Бразильское чудо»: как добилась успеха самая необычная компания в мире
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами
Рисковики — это новые разработчики: кого ищут и сколько платят в банках
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
«Казатомпром» Казахстан Китай уран
Материалы по теме
Байден запросил у конгресса $2,2 млрд на производство обогащенного урана
Политика
Песков словами «трудно переоценить» описал роль России на рынке урана
Политика
Макрон прибыл в Казахстан для обсуждения урана и «отдаления от России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
ЦБ расширит число участников тестирования цифрового рубля Финансы, 12:32
ЦБ выразил надежду на реализацию механизма обмена активами на практике Инвестиции, 12:28
Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога Общество, 12:26
Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска Политика, 12:25
Красный океан и офисная война: какие еще HR-тренды ждать в 2024 году Pro, 12:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:23
Тренер клуба Овечкина раскритиковал Кузнецова после поражения в матче НХЛ Спорт, 12:22
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Глава SEC заявил, что FTX может быть перезапущена при соблюдении законов Крипто, 12:21
На Сахалине военный получил срок за отказ участвовать в спецоперации Политика, 12:20
Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» после видео с багажом ребенка Общество, 12:18
Мир возможностей: куда движется индустрия видеоигр в России Тренды, 12:18
Эксперты назвали города, где сильнее всего подорожала аренда жилья Недвижимость, 12:15
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 12:12
Володин назвал «выстрелом ногу» желание Запада изъять активы России Политика, 12:09