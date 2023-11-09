«Казатомпром» заключил долгосрочный контракт на поставки урана в Китай

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Казахстанская национальная компания «Казатомпром» заключила долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией China National Uranium Corporation Limited («дочка» China National Nuclear Corporation), сообщила пресс-служба «Казатомпрома».

«Национальная атомная компания «Казатомпром» подписала контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited», — говорится в публикации. В компании подчеркнули, что объемы и коммерческие условия контракта конфиденциальны и «коммерчески чувствительны», поэтому не будут обнародованы.

В «Казатомпроме» добавили, что контракт будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой, безуглеродной, электроэнергии и укреплению долгосрочных отношений в атомной сфере между странами.

«Казатомпром» ведет добычу урана только на территории Казахстана и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов — 300 тыс. т. Объем добычи в 2022 году, по данным компании, составил 42% мирового производства урана.

Казахстан занимает второе место по разведанным запасам природного урана, которые составляют около 14% от мирового объема. Общие разведанные запасы страны оцениваются более чем в 700 тыс. т урана.

Казахстан с 2009 года возглавляет рейтинг стран мира по объемам добычи урана. В 2021 году в стране добыли 21,8 тыс. т урана, по итогам 2022 года — 21,2 тыс. т. Эти объемы существенно опережают показатели всех конкурентов, подсчитала Всемирная ядерная ассоциация. Больше всего после Казахстана урана в 2022-м добыли Канада (7,4 тыс. т), Намибия (5,6 тыс. т), Австралия (4,6 тыс. т), Узбекистан (3,3 тыс. т), Россия (2,5 тыс. т), Нигер (2 тыс. т) и Китай (1,7 тыс. т).