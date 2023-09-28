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Бизнес ,  
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«Росатом» опроверг приостановку экспорта урана в США

«Росатом»: экспорт урана из Санкт-Петербурга в США не приостановлен
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Росатом» не приостановил экспорт урана из России в США, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в Америку приостановлен «из-за отсутствия страхового покрытия».

«Госкорпорация «Росатом» исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — говорится в публикации.

В первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 т урана на $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля России в американском урановом импорте выросла до 32%.

Примерно треть обогащенного урана, который используется в США, импортируется из России, остальное — из европейских стран, писала The New York Times. Возможное прекращение экспорта из России сделает американские АЭС уязвимыми, для создания новой цепочки поставок нужны годы, рассказали эксперты издания.

Теги
Росатом экспорт уран США обогащение урана
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