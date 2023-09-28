«Росатом» опроверг приостановку экспорта урана в США

«Росатом»: экспорт урана из Санкт-Петербурга в США не приостановлен

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Росатом» не приостановил экспорт урана из России в США, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в Америку приостановлен «из-за отсутствия страхового покрытия».

«Госкорпорация «Росатом» исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — говорится в публикации.

В первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 т урана на $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля России в американском урановом импорте выросла до 32%.

Примерно треть обогащенного урана, который используется в США, импортируется из России, остальное — из европейских стран, писала The New York Times. Возможное прекращение экспорта из России сделает американские АЭС уязвимыми, для создания новой цепочки поставок нужны годы, рассказали эксперты издания.