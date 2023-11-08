Зеленский оценил рекомендацию ЕК начать движение к членству Украины в ЕС

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз — «правильный шаг», заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины», — написал он.

Украина должна войти в Евросоюз, подчеркнул Зеленский. По словам президента, граждане «заслуживают» членство своей страны «защитой европейских ценностей», а также развитием государственных институтов во время боевых действий в стране.

«Все необходимые решения принимаем», — добавил украинский президент.

Ранее в тот же день, 8 ноября, Еврокомиссия выступила с официальной рекомендацией о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. В ЕК отметили, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия, среди которых усиление борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усиление гарантий для национальных меньшинств.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала российской военной операции в феврале 2022 года. В июне того же года страна получила статус кандидата.

В июне этого года в ЕК сообщили, что пока Украина выполнила только два условия членства из семи.