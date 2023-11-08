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В Таиланде задержали нападавшего на людей голого россиянина

Полиция Таиланда задержала голого россиянина, нападавшего на людей
Фото: Thepattayanews.com
Фото: Thepattayanews.com

Полиция таиландского города Паттайя задержала и отправила в больницу 23-летнего российского туриста, ходившего голым по улице и нападавшего на окружающих, передает The Pattaya News.

По данным издания, россиянин ходил голым по курорту Наклуа на севере Паттайи, кричал на прохожих, после чего подошел к паре на скутере и ударил водителя. После этого его схватили и удерживали несколько местных жителей, пока не прибыла полиция.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на улице Сой Наклуа вечером 7 ноября. Его доставили в местную больницу, чтобы дать успокоительное, а также провести проверку на употребление наркотиков и интоксикацию. Помимо этого, ему назначена психиатрическая экспертиза.

Местная полиция отметила, что россиянину, вероятно, будут предъявлены многочисленные обвинения. Как отмечает The Pattaya News, он был не в состоянии дать показания.

В сентябре власти индонезийского острова Бали отчитались о числе депортированных иностранцев. Оно составило 213 человек, включая 59 граждан России. Чаще всего с острова депортируют за незаконную работу или занятие предпринимательской деятельностью или из-за неуважительного отношения к местным культурным традициям.

Так, в июне на Бали задержали россиянина за избиение парковщика. По данным Detik, парковщик был избит до крови: россиянин четыре раза ударил его в подбородок, разозлившись из-за того, что работник подвинул его мотоцикл, который блокировал дорогу.

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Теги
Таиланд россияне нападение задержание Больница психиатрическая экспертиза
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