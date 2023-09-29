Российский турист утонул на пляже в Таиланде

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Российский турист утонул, попав в сильное течение, на пляже Банг Тао в Таиланде, сообщает 29 сентября тайская газета The Phuket News.

Погибшим оказался 34-летний россиянин, прилетевший на остров Пхукет 23 сентября. Спасатели обнаружили его рано утром лежащим в воде без сознания. Как оказалось, он был одним из трех туристов, попавших в сильное течение, которых вода унесла примерно на 200 м от пляжа.

Два других человека были спасены и доставлены в безопасное место. Спасатели пытались реанимировать российского туриста на пляже и затем доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

Полиция сейчас работает с врачами больницы, которые должны провести обследование тела и определить причину смерти. Власти Таиланда уже связываются с посольством России для организации репатриации.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.

Банг Тао (Bang Tao Beach) — пляж Пхукета протяженностью 8 км. Он расположен на северо-западном побережье острова и является одним из самых длинных в Таиланде. Банг Тао известное туристическое место с развитой инфраструктурой.

17 мая 2023 года 21 россиянин пострадал при столкновении скоростного катера с сигнальной вышкой у берегов острова Пхукет. В результате происшествия туристы на корабле, а также члены экипажа и капитан пострадали, шестеро российских путешественников тяжело ранены.