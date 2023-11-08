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Политика ,  
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Патрушев увидел в США причину роста опасности применения ядерного оружия

Патрушев: растет риск применения ядерного оружия из-за политики США
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Из-за политики США повышается риск применения оружия массового поражения, в том числе ядерного, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. <...> Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия», — сказал он на встрече с коллегами по СНГ в Москве (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что темпы милитаризации космоса и киберпространства в последнее время ускоряются

По мнению секретаря Совбеза, «безответственные действия» Вашингтона «не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке».

В начале ноября Патрушев заявил, что Россия опередила своих конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия», — сказал Патрушев. По его словам, новое отечественное стратегическое оружие гарантирует безопасность России на десятилетия вперед.

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В марте Патрушев заявил, что Москва обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию. Он подчеркнул, что Россия «терпелива» и «никого не запугивает военным преимуществом».

Мнение американских политиков о неспособности России ответить на превентивный ядерный удар США Патрушев назвал тогда «недальновидной глупостью».

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Николай Патрушев ядерное оружие Запад
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Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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