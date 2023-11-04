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Патрушев назвал Россию лидером в сфере ракетно-ядерного оружия

Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Россия опередила своих конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев в ходе выступления в рамках лектория общества «Знание» на форуме-выставке «Россия».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия», — сказал Патрушев.

По его словам, новое отечественное стратегическое оружие гарантирует безопасность России на десятилетия вперед.

В марте Патрушев заявил, что Москва обладает современным уникальным оружием, которое способно уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию. Он подчеркнул, что Россия «терпелива» и «никого не запугивает военным преимуществом».

Мнение американских политиков о неспособности России ответить на превентивный ядерный удар США Патрушев назвал «недальновидной глупостью».

Теги
Николай Патрушев ядерное оружие ракеты оружие
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