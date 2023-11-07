Кабель связи «Ростелекома» получил повреждения в Финском заливе

Ремонтное судно «Спасатель Карев» (Фото: Kora27 / wikipedia.org)

Российский кабель связи получил повреждения в Финском заливе, сообщает Yle со ссылкой на Министерство труда и экономики Финляндии.

По данным издания, речь идет о телекоммуникационном кабеле «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. Часть кабеля пролегает через экономические зоны Финляндии и Швеции.

Как сообщил Helsingin Sanomat заместитель командующего береговой охраны Финского залива Микко Хирви, кабель связи мог быть поврежден примерно в то же время, что и газопровод Balticconetor. Однако, по словам Хирви, точного подтверждения этому нет.

Финская береговая охрана сообщила в X (ранее — Twitter), что на месте идут ремонтные работы, ведомство контролирует их. Восстановление кабеля началось 6 ноября, работы проводит ремонтное судно «Спасатель Карев», уточнило финское правительство.

«Ростелеком» имеет право проводить ремонтные работы в экономической зоне Финляндии на основании ранее заключенного договора, уточнили в правительстве. Компания уведомила финские власти о происшествии 12 октября, сказано в сообщении.

Кабель связи «Балтика» протяженностью около 1 тыс. км соединяет Санкт-Петербург и Калининград, говорится в сообщении финского правительства. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Через экономическую зону Финляндии проложено около 377 км кабеля, а через экономическую зону Швеции — около 395 км. По данным «Ростелекома», по тому же маршруту (из Кингисеппа Ленинградской области в Калининград) проходит волоконно-оптическая линия связи, обеспечивающая связь Калининграда с российской цифровой инфраструктурой. Общая протяженность линии — 1115 км, пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Проект завершили в 2021 году.

8 октября финский и эстонский операторы заметили падение давления в газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что вероятная утечка произошла в результате «воздействия извне». В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места, где это произошло, находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность судна к инциденту.

Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что обнаружила якорь на месте утечки на газопроводе. В повреждении Balticconnector полиция подозревает китайское судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга.