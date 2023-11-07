ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.

По данным спецслужбы, житель республики пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получить сведения, составляющие государственную тайну. Для связи с представителями Украины он использовал «тайниковые закладки» и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях, утверждают в ФСБ.

В ведомстве заявили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности России и потери среди российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК).

ФСБ регулярно отчитывается о задержании лиц, которые, по данным ведомства, передавали данные украинской разведке. В частности, в конце октября по подозрению в госизмене задержали россиянина из Севастополя. По данным ФСБ, в марте 2023 года он осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, после чего передал представителю ВСУ «сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам».

В середине октября сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в передаче информации о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморья в Главное управление разведки Минобороны Украины. По версии спецслужбы, мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителями украинской разведки и предложил свои услуги. На него завели уголовное дело о госизмене.