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Политика ,  
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Антонов назвал препятствие для стабилизации отношений России и США

Антонов: попытки США говорить с Россией с позицией силы обречены на провал

Российско-американские отношения не стабилизируются, пока США пытаются говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

Антонов рассказал, что в Вашингтоне свернули все контакты с российскими властями, поскольку решили, что смогут решать многочисленные международные проблемы, включая региональные кризисы, без России. По мнению дипломата, «американское лидерство» привело к «трагическим последствиям» на Украине и Ближнем Востоке.

«Попытки вести диалог с нашей страной «с позиции силы» изначально обречены на провал. Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя», — считает Антонов.

Дипломат подчеркнул, что взаимодействие двух стран возможно только через «взаимоуважительный диалог и нахождение баланса интересов на строго равноправной основе». На любые недружественные действия будет «жесткий и адекватный ответ», заверил посол.

В июле Антонов заявил, что США и НАТО своими действиями подталкивают мир к третьей мировой войне, провоцируя Россию в разных частях света. «Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации», — сказал он.

Конфликт на Украине Антонов называл следствием многолетних и целенаправленных усилий Вашингтона по «созданию очага напряженности у российских границ». «Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине», — подчеркивал он.

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